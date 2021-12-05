Не справляется с ролью матери: Дана Борисова снова вернула дочь отцу

Дана Борисова планировала сама заниматься воспитанием и в одиночку растить 14-летнюю дочь, но, по признанию звезды, она не может справиться с наследницей.

Борисова негодует, что Полина совсем не управляема, ужасно себя ведет и грубит матери. Девочка также плохо учится в школе, а учителя жалуются на ее прогулы и низкую успеваемость.