Не справляется с ролью матери: Дана Борисова снова вернула дочь отцу
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @danaborisova_official/Instagram
Дана Борисова планировала сама заниматься воспитанием и в одиночку растить 14-летнюю дочь, но, по признанию звезды, она не может справиться с наследницей.
Борисова негодует, что Полина совсем не управляема, ужасно себя ведет и грубит матери. Девочка также плохо учится в школе, а учителя жалуются на ее прогулы и низкую успеваемость.
Дана в свою очередь старается много работать и развивать свою карьеру, в то время пока ребенок подчинен сам себе. Телеведущая не может говорить с отпрыском, ведь любой диалог матери и дочери непременно заканчивается скандалом.
Борисова попросила экс-возлюбленного, и отца ее дочери забрать Полину к себе хотя бы на какое-то время. За что Аксенов упрекнул родительницу в отсутствии времени на дочь. Якобы время и деньги на собаку у Даны есть, а единственную дочь нет.
Дочь ведущей действительно трудно назвать примерным ребенком. Несколько месяцев назад Полина пыталась покончить с собой, объяснив это тем, что не может больше жить с матерью.
Фото и видео: Instagram