Не смогла молчать: дочь Моники Беллуччи раскрыла правду о россиянках

17-летняя наследница Моники Белуччи и Венсана Касселя на днях приняла участие в модном показе Dolce & Gabbana, после которого откровенно пообщалась с журналистами итальянского издания. В интервью начинающая модель обмолвилась, что, по ее мнению, русские девушки являются самыми красивыми в мире.

Дева Кассель призналась, что сейчас она активно учит русский язык, вдохновляется Россией и российскими женщинами. Кроме того, девушка акцентировала, что своим кумиром считает топ-модель русского происхождения Ирину Шейк.

Также наследница звездных родителей вспомнила одну из своих поездок в нашу страну. Дева была впечатлена внешним видом наших соотечественниц, которые стараются выглядеть так, словно каждый день выходят на подиум. По словам юной итальянки, российские девушки выделяются на фоне европейских дам. И она понимает, почему они регулярно ловят на себе заинтересованные взгляды европейских мужчин и осуждающие взгляды достаточно сдержанных европейских женщин.

Фото: соцсети