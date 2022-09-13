Не смог утаить: постыдная привычка внука Пугачевой стала известна общественности

Несмотря на то, что старший внук Аллы Пугачевой старался создать образ примерного юноши, не доставляющего проблем своим знаменитым родственникам, реальная жизнь оказалась намного сложнее. В программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, Никита Пресняков признался в пагубном пристрастии, из-за которого оборвалось много жизней.

По словам рокера, он просто не представляет свои выходные без крепких напитков. Исполнитель пояснил телеведущей Лере Кудрявцевой, что сначала он заканчивает день со стопкой в руке, а затем в нетрезвом состоянии вместе со своими друзьями выступает в караоке. При этом внук Примадонны, кажется, совершенно не учел печальный опыт своего отца, который в свое время также любил прикладываться к бутылке. Сам исполнитель не видит в своей привычке ничего постыдного.

«Недавно мы в караоке с Димой (певец Дмитрий Колдун — Прим. ред.) хорошо посидели. Опять же без фанатизма», — без стеснения выдал свои секреты Пресняков в эфире ток-шоу на федеральном канале. Рокер добавил, что понимает вред крепких напитков и вероятность развития из-за вредной привычки опасных заболеваний, которые отнимают жизни, но этого сам не боится.