В марте 2020 года исполнится пять лет как не стало единственного сына Ирины Безруковой и Игоря Ливанова. Актриса, как и ее первый супруг, не смирилась с потерей ребенка. Она часто рассказывает об Андрее в интервью, а однажды призналась, что во время прощания с сыном пообещала ему быть достойной его памяти. Мать и сын жили в соседних квартирах: Андрей в 96-й, Ирина на тот момент еще с мужем Сергеем Безруковым — в 97-й. После гибели сына актриса не смогла что-то поменять в его квартире и не заходила туда — слишком тяжело это было. Лишь в 2017 году Ирина Безрукова решилась сделать там ремонт, сообщает «Комсомольская правда», но жить там пока не решалась. Теперь же актриса объединила обе квартиры, сделала капремонт и замуровала дверь в квартиру сына — теперь в нее из подъезда не попасть.«Ирина так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила. Часто за границу выезжает, вот и сейчас ее нет», — приводит издание слова консьержки в подъезде.Тело Андрея Ливанова нашли в ванной комнате в его квартире. Версий, что произошло с молодым человеком было много: от передозировки, до загадочного вируса, который он мог «поймать» во время отпуска с матерью во Вьетнаме. Называлось причиной гибели Андрея и осложнение диабета. Но следствие установило, что сын Ирины Безруковой поскользнулся и ударился головой. В тот период актриса пережила и еще одно страшное для нее событие: вскоре после гибели сына от нее к другой женщине ушел муж Сергей Безруков.С первым супругом Игорем Ливановым Ирина состояла в браке 11 лет. Она не скрывала, что решилась разрушить семью из-за любви к Сергею. «Я себя не могла обмануть», — говорила она. Потеря сына стала для Игоря Ливанов второй трагедией в жизни: в конце 80-х он похоронил первую супругу и дочь, погибших во время крушения поезда. Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram, Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Usoev, Viktor Chernov/ Global Look press, StarfaceВидео: РЕН ТВПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!