Не сложилось: сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова задумалась о переезде в Израиль

Сбежавшая из России в Латвию знаменитость вновь задумалась о переезде. На данный момент Чулпан Хаматова проживает в загородном доме, обслуживание которого обходится ей в копеечку. Недвижимость актриса приобрела задолго до начала спецоперации и, видимо, на тот момент не задумывалась о ее содержании. Поэтому сейчас возможность уехать на новое место подвернулась как нельзя кстати.

Источник, приближенный к знаменитости, сообщил, что планы сменить местожительства связаны с новой работой Хаматовой. «Хаматова привыкла к жизни в достатке, поэтому приняла приглашение Александра Болдачева отправиться в Израиль. Там актриса сыграет одну из ролей в музыкальном спектакле», — процитировало слова инсайдера издание solenka.info.