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Не сложилось: сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова задумалась о переезде в Израиль

Жизнь на чужбине оказалась не такой, как представляла актриса.
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Чулпан Хаматова

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Сбежавшая из России в Латвию знаменитость вновь задумалась о переезде. На данный момент Чулпан Хаматова проживает в загородном доме, обслуживание которого обходится ей в копеечку. Недвижимость актриса приобрела задолго до начала спецоперации и, видимо, на тот момент не задумывалась о ее содержании. Поэтому сейчас возможность уехать на новое место подвернулась как нельзя кстати.

Источник, приближенный к знаменитости, сообщил, что планы сменить местожительства связаны с новой работой Хаматовой. «Хаматова привыкла к жизни в достатке, поэтому приняла приглашение Александра Болдачева отправиться в Израиль. Там актриса сыграет одну из ролей в музыкальном спектакле», — процитировало слова инсайдера издание solenka.info.

Фото: Global Look Press

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