«Не слабо»: Яна Рудковская на коньках станцевала лезгинку

В комментариях к видео подписчики отметили неувядающую красоту 43-летней Яны Рудковской: «Яна, невероятная красота», «Умничка», «Отлично выглядите!», «Молодец! Талантливый человек, талантлив во всём!», «В прекрасной форме, как всегда, зажигалочка!», «Красотка, всегда на высоте».

Напомним, в 2017 году Евгений Плющенко открыл в Москве школу фигурного катания «Ангелы Плющенко», в которой тренируется его сын Саша (известный как Гном Гномыч), а также дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.