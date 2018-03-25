«Не слабо»: Яна Рудковская на коньках станцевала лезгинку
Несколько дней назад Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская открыли на Мальдивах каток с пластиковым льдом. А сегодня музыкальный продюсер поделилась видео, в котором танцует на этом катке лезгинку. «Вот тут мне написали, а вот на Вашем пластиковом катке на Мальдивах слабо «Лезгиночку» на коньках? Да не слабо конечно ,у меня хоть фамилия не Плющенко, но я с ним всегда рядом, если что», — подписала видео Яна и передала привет «своим чеченским друзьям».
В комментариях к видео подписчики отметили неувядающую красоту 43-летней Яны Рудковской: «Яна, невероятная красота», «Умничка», «Отлично выглядите!», «Молодец! Талантливый человек, талантлив во всём!», «В прекрасной форме, как всегда, зажигалочка!», «Красотка, всегда на высоте».
Напомним, в 2017 году Евгений Плющенко открыл в Москве школу фигурного катания «Ангелы Плющенко», в которой тренируется его сын Саша (известный как Гном Гномыч), а также дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.