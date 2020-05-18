«Не шальная императрица»: в Сети обсуждают фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа
Фото: Starface
В Сети появилось фото, на котором Ирина Аллегрова позирует не в привычном для ее поклонников образе шальной императрицы, а похожа на обычную земную женщину. На певице нет макияжа, у нее короткие темные вьющиеся волосы.
«Фотографию выложил друг Ирины Аллегровой, певец Александр Богданович. Неизвестно, какого года снимок. По словам самого Богдановича, фотография сделана в Майами. Узнали Ирину?», — говорится в подписе к снимку на фанатской странице артистки в Instagram.
Мнения пользователей Сети разделились: одним кажется, что Аллегрова отлично и естественно выглядит на фото, а другие решили ее покритиковать. «Непривычно видеть императрицу такой», «Да уж, точно не шальная императрица», «Обычная тетка с рынка», «Как хорошо ей с такой прической!», «Спортсменка и красавица», «А она где? В центре или слева?», «Тоже не узнала», «Это начало 2000-х», — пишут в комментариях.
Фото: starface, globallookpress, instagram
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