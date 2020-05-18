«Не шальная императрица»: в Сети обсуждают фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа

Мнения пользователей Сети разделились: одним кажется, что Аллегрова отлично и естественно выглядит на фото, а другие решили ее покритиковать. «Непривычно видеть императрицу такой», «Да уж, точно не шальная императрица», «Обычная тетка с рынка», «Как хорошо ей с такой прической!», «Спортсменка и красавица», «А она где? В центре или слева?», «Тоже не узнала», «Это начало 2000-х», — пишут в комментариях.