«Не сбежит с миллионами»: жена заставила Шаляпина подписать брачный контракт

Он также дополнил, что Прохором был подписан важный документ, который не позволит ему завладеть всем легко: «Напомню, Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это произошло за несколько часов до церемонии в ЗАГСе "Marriage License Bureau"», — заметил Георгий.

Свидетель не стал скрывать, что у Татьяны не было абсолютного доверия к жениху: «Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с "подводной лодки", прихватив ее миллионы», — заключил актер в интервью.

По его словам, Татьяна с Прохором хотели совместно получить американское гражданство в ближайшем будущем, а сам Шаляпин недавно признался, что до болезни супруги, они собирались купить дом в Лас-Вегасе. Напомним, что уже во владении Татьяны Клаудии Девис — дома в Монако, Мексике и Канаде.