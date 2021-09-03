«Не сбежит с миллионами»: жена заставила Шаляпина подписать брачный контракт
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @shalyapin_official
Близкий друг новоиспеченной семьи в откровенном интервью для «КП», расставил все точки: заверил, что свадьба была абсолютно легальной и настоящей, несмотря на то, что проходила в Лас-Вегасе: «Да, свадьбы в Лас-Вегасе могут быть расторгнуты в течении следующих 90 дней. Но это другой вид свадеб, когда люди познакомились в баре и решили расписаться. У Прохора и Тани совсем другая история. Татьяна любит Шаляпина, тут нет никакой игры», — дал комментарий актер Георгий Кирьянов, ставший свидетелем на этой свадьбе. .
Он также дополнил, что Прохором был подписан важный документ, который не позволит ему завладеть всем легко: «Напомню, Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это произошло за несколько часов до церемонии в ЗАГСе "Marriage License Bureau"», — заметил Георгий.
Свидетель не стал скрывать, что у Татьяны не было абсолютного доверия к жениху: «Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с "подводной лодки", прихватив ее миллионы», — заключил актер в интервью.
По его словам, Татьяна с Прохором хотели совместно получить американское гражданство в ближайшем будущем, а сам Шаляпин недавно признался, что до болезни супруги, они собирались купить дом в Лас-Вегасе. Напомним, что уже во владении Татьяны Клаудии Девис — дома в Монако, Мексике и Канаде.
Фото и видео: Rambler, Instagram