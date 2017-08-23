37-летняя Равшана Куркова рассказала о личной жизни и материнстве

Пару недель назад российские СМИ сообщили о свадьбе Равшаны Курковой и ее 26-летнего коллеги по спектаклю «Черный русский», Станислава Румянцева. «Мы знали, что у ребят закрутился роман. Но они старались не афишировать отношения», — цитировал журнал «СтарХит» коллег молодоженов. В своем первом большом интервью сайту Woman.ru. Равшана Куркова ответила на вопросы журналистов по поводу свадьбы.

«Не просто замужняя, а уже и беременная, если верить журналистам. Видимо, через пару месяцев рожу, потом разведусь и далее все то же самое. Не хоронят пока, и слава Богу (смеется)», — улыбнулась она. «Я так думаю, что по сути журналистам и не нужны мои комментарии относительно того, что реально происходит в моей жизни, — они прекрасно справляются сами с помощью придуманных ими «настоящих друзей» и «окружения артистки», которые якобы что-то знают и рассказывают. Поэтому я решила ни в коем случае им не мешать», — добавила она.

«Мне в принципе неинтересно обсуждать личную жизнь. Ни в каком формате. Понимаю, что я публичный человек, сама выбрала такую профессию, и люди всегда будут интересоваться именно этим аспектом моей биографии, но считаю, что у меня есть право говорить, в случае если я хочу что-то сказать, и молчать, в случае если говорить не о чем или говорить не хочется. Периодически я выкладываю в соцсети фото друзей, своего кота, кадры со съемок, репетиций, анонсы спектаклей, интервью, красивые фотоотчеты с разных путешествий, то, что мне действительно интересно, — у меня достаточно активная страница в Инстаграме. Так что, если что-то произойдет, или я посчитаю нужным чем-то поделиться, обсудить или сделать публичное заявление на любую тему, мне не нужны посредники. У меня есть прямая связь — мой Инстаграм, в котором 1,7 млн подписчиков, включая всю нашу прессу. А слухи пусть остаются слухами. С уверенностью могу сказать только одно: что действительно происходит в моей жизни, журналисты и «комментаторы» понятия не имеют», — подытожила звезда.

Сейчас Равшана работает над интересными проектами, которые вызывают у нее массу положительных эмоций. «Невероятное удовольствие, вызов, преодоление, внутренняя свобода. Это то, что дает мне возможность больше познавать себя, людей вокруг, учиться, расти, путешествовать. Плюс это финансовая независимость», — подчеркнула она.

Молодая женщина не считает наличие семьи необходимостью: «Полноценной жизнь делаешь только ты сам. Наличие любимого человека (мужа, жены, парня, девушки) не является панацеей от страхов, несамодостаточности и гарантией счастья. Мы знаем примеры, когда люди остаются одинокими, даже будучи в отношениях, и знаем тех, кто свободен и при этом живет полной жизнью — путешествует, занимается любимым делом, развивается, учится. У них невероятно интересная жизнь, их глаза горят. Лично для меня наличие работы, которую ты любишь, — это обязательный фактор полноценной жизни».

Актриса уверена, что всему свое время, и когда оно придет, у нее появится ребенок. «Хочется верить, когда это случится, я буду классной мамой (улыбается). Я обожаю детей. С самого детства на вопрос, кем бы я хотела стать, отвечала: "Воспитательницей в детском саду". Мне нравится одна фраза, она отражает мое видение: "Не знаю, как воспитывать детей, но я знаю, как их любить". Но пока что я могу об этом только мечтать», — делится Равшана.

Фото: instagram.com