Не прошло и 20 лет: выходит новый альбом Дэвида Боуи

Как отметил продюсер исполнителя Марк Плати, Toy отражает, как звучат люди, «счастливые оттого, что они создают музыку». «Альбом подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — поделился он, передает BBC.

Напомним, что сам артист умер 10 января 2016 года спустя два дня после своего 69-летия после продолжительной борьбы с раком печени. Перед самой смертью он успел выпустить альбом Blackstar.

Продажи дисков Боуи после его ухода выросли в 50 раз. А за всю карьеру было продано свыше 136 миллионов его пластинок.

Дэвид Боуи вошел в десятку самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил звезду на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и на 23-ю строчку в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».