Не прошло и 20 лет: выходит новый альбом Дэвида Боуи
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Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press
Записанный альбом не увидел свет из-за конфликта музыканта со звукозаписывающей фирмой EMI/Virgin. Именно по этой причине меломаны не смогли насладиться новыми композициями исполнителя и обновленными версиями хитов 1964-1971 годов. В 2011 году пластинка была неофициально выложена в Интернет. Тогда в Сеть попали 14 треков.
Как отметил продюсер исполнителя Марк Плати, Toy отражает, как звучат люди, «счастливые оттого, что они создают музыку». «Альбом подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — поделился он, передает BBC.
Напомним, что сам артист умер 10 января 2016 года спустя два дня после своего 69-летия после продолжительной борьбы с раком печени. Перед самой смертью он успел выпустить альбом Blackstar.
Продажи дисков Боуи после его ухода выросли в 50 раз. А за всю карьеру было продано свыше 136 миллионов его пластинок.
Дэвид Боуи вошел в десятку самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил звезду на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и на 23-ю строчку в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».