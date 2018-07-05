«Не поехал на сборы»: карьера Дмитрия Тарасова под угрозой накануне родов Анастасии Костенко

Несколько дней назад СМИ обсуждали информацию об увольнении Дмитрия Тарасова из «Локомотива». Контракт с футболистом не был продлен 30 июня, но тот продолжал тренироваться. Сегодня тренер команды подтвердил тяжелое положение игрока.

«Он остался, не поехал на сборы. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры. Как дальше дела пойдут, я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба. <...> В ближайшее время, надеюсь, все станет понятно. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку», — прокомментировал Юрий Семин в разговоре с Sports.ru.