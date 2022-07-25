Не по любви, а по расчету: вскрылась вся правда о замужестве Меган Маркл

Вокруг Меган Маркл и принца Гарри назревает новый скандал. Виной тому книга Тома Бауэра «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», в которой публицист раскрывает всю подноготную взбалмошной американки. Автор книги утверждает, что Меган Маркл шла к своей цели любыми методами.

Том Бауэр подчеркнул, что второсортная актриса Меган всегда мечтала о славе и принц Гарри подвернулся ей как нельзя кстати. Он стал ее счастливым билетом в обеспеченную жизнь. По крайней мере, Маркл думала именно так. Она даже не скрывала от близких друзей, что собирается замуж за принца по расчету, чтобы стать известной и знаменитой. И все бы ничего, вот только девушка не учла, что жизнь в королевской семье не похожа на сказку и августейшим особам приходится неукоснительно следовать установленным правилам и обязательствам.

Со временем своенравной американке надоело постоянно себя ограничивать и она уговорила мужа переехать жить в Калифорнию. Перед этим супруги умудрились поссориться с королевским семейством и попасть в немилость Елизавете II. И теперь, чтобы вернуть расположение и благосклонность монарха, Меган и Гарри придется очень постараться.