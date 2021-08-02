Не ожидал никто: Вера Брежнева во время съемок клипа пережила предательство
Сегодня, 2 августа, состоялась долгожданная премьера: совместная работа артистки с известным режиссером Аланом Бадоевым. На съемочной площадке не обошлось без драмы: в клипе главная героиня переживает измену. По задумке авторов идеи, Веры Брежневой и ее супруга, продюсера Константина Меладзе, финал непредсказуем до самого конца: «В этом видео я расскажу историю и оставлю место для вашей фантазии…», — обещает поклонникам артистка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ververa
«Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, примерить на себя. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, это слухи, предположения и догадки. Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…», — поделилась певица в Instagram.
Съемки нового клипа длились в Киеве два дня, режиссером видео выступил Алан Бадоев. Многоуровневые декорации, сложные механические конструкции и команда свыше 50 человек: масштабы работы были равноценны работе над полнометражным фильмом. Режиссер остался в полном восторге от процесса работы: «Мы с Верой достаточно давно работаем вместе, доверяем друг другу и получаем удовольствие от работы. У нас есть очень ценное ощущение партнерства на площадке. Иногда режиссеру нелегко работать с актером, который его не понимает или не доверяет ему, как и актеру с режиссером. У нас такой проблемы с Верой нет. У Веры есть уже достаточно большой актерский бэкграунд, и здесь нам это очень пригодилось. Вера отлично справилась с задачей», — поделился он.
Напомним, что Алан Бадоев снимал и первый сольный клип Веры Брежневой, когда она решила начать самостоятельный музыкальный путь.
Фото и видео: Instagram
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