Не ожидал никто: Вера Брежнева во время съемок клипа пережила предательство

Съемки нового клипа длились в Киеве два дня, режиссером видео выступил Алан Бадоев. Многоуровневые декорации, сложные механические конструкции и команда свыше 50 человек: масштабы работы были равноценны работе над полнометражным фильмом. Режиссер остался в полном восторге от процесса работы: «Мы с Верой достаточно давно работаем вместе, доверяем друг другу и получаем удовольствие от работы. У нас есть очень ценное ощущение партнерства на площадке. Иногда режиссеру нелегко работать с актером, который его не понимает или не доверяет ему, как и актеру с режиссером. У нас такой проблемы с Верой нет. У Веры есть уже достаточно большой актерский бэкграунд, и здесь нам это очень пригодилось. Вера отлично справилась с задачей», — поделился он.

Напомним, что Алан Бадоев снимал и первый сольный клип Веры Брежневой, когда она решила начать самостоятельный музыкальный путь.