Не отвести взгляда: Анна Михалкова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике

Поклонники Анны Михалковой восхищаются внешним видом 45-летней актрисы. Некоторое время назад ей был поставлен диагноз гипертония, из-за которого Анне пришлось похудеть. «Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни», — рассказывала старшая дочь Никиты Михалкова в интервью. Здоровый образ жизни подразумевает сбалансированное питание и занятия спортом, но это не повод отказывать себе во вкусностях. Например, в харчо. Несколько часов назад Анна опубликовала шуточный пост об одном из самых популярных грузинских блюд. Стоит отметить, что на одном из снимков актриса позирует в слитном малиновом купальнике, во всей красе демонстрирующем достоинства ее фигуры: «Надя, включай Арго, готов Харчо!! Готовлю на праздники, свадьбы и дни рождения! Дорого!! Очень!!! Выезжаю со своими продуктами, посудой и семьей!! @nadiamixalkova».
Пользователи Сети восхитились фотографией: «Женщина должна дома выглядеть аппетитно», «Какая вы худенькая стали», «Красавица», «Горячий харчо,однако🔥❤️», «Вау, зачётное декольте👏», «Восхищаюсь - Вашим юмором , внешностью , самоиронией , и даже , позвольте , харизмой !))))».
Напомним, 16 мая 2019 года Анне Михалковой исполнилось 45 лет. «Ну что! Я подумала, какая фотография лучше всего отразила бы мое настроение после встречи с 45? Решила что фотография будет эта!! В моем случае все и правда только начинается!!! Я очень хочу задержаться в этом возрасте! В этом состоянии души, тела и мыслей)) Когда родители живы и здоровы, когда ты еще нужен детям, когда ты получаешь огромное удовольствие от своей работы, когда любишь ты и любят тебя. Когда желания и возможности совпадают! И когда не стесняешься быть счастливым! Спасибо огромное всем за поздравления, за этот поток любви, в который я попала в эти дни!!! Постараюсь отплатить тем же!! Фото со съемок фильма "Про любовь. Только для взрослых"», — написала она в блоге.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Kinopoisk
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