Не онкология: раскрыта правда о настоящих проблемах Лаймы Вайкуле

Несколько недель назад общественность взбудоражила новость о том, что исполнительница Лайма Вайкуле вновь вынуждена бороться за свою жизнь из-за вернувшегося онкологического заболевания. Тревожные слухи о случившемся рецидиве рака после неудачного лечения в Америке и вовсе заставили поклонников думать, что певица действительно плоха. Однако на деле оказалось, что причина недомогания Лаймы Вайкуле кроется совершенно в другом.

На днях исполнительница выступила на закрытом мероприятии в Монако и, по словам очевидцев, выглядела достаточно энергичной и жизнерадостной.

Журналист и блогер Алена Жигалова раскрыла правду о настоящих проблемах Лаймы Вайкуле. По ее словам, латвийскую знаменитость мучают не проблемы со здоровьем, а самое настоящее безденежье, с которым она столкнулась из-за отмены концертов и закрытия проектов. «Есть у меня в Юрмале надежный источник информации. С Лаймой Вайкуле все нормально в плане здоровья. У нее просто огромные финансовые проблемы, связанные с отсутствием выступлений и налогами», - уточнила Жигалова.