Не одинок? Максима Виторгана заподозрили в новом романе

В начале марта Максим Виторган и Ксения Собчак сообщили о разрыве, который обсуждался светскими сплетниками в течение нескольких месяцев. И если медиадива не скрывает свои отношения с режиссером Константином Богомоловым, то личная жизнь актера является тайной за семью печатями. Однако внимательные поклонники заметили Виторгана в компании неизвестной блондинки, о чем сообщил Telegram-канал «Только никому».