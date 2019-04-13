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Не одинок? Максима Виторгана заподозрили в новом романе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Ксения Собчак

Фото: Instagram Максима Виторгана
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Актера заметили в компании неизвестной блондинки.

В начале марта Максим Виторган и Ксения Собчак сообщили о разрыве, который обсуждался светскими сплетниками в течение нескольких месяцев. И если медиадива не скрывает свои отношения с режиссером Константином Богомоловым, то личная жизнь актера является тайной за семью печатями. Однако внимательные поклонники заметили Виторгана в компании неизвестной блондинки, о чем сообщил Telegram-канал «Только никому».

Максим Виторган

Фото: Анастасия Воротнева/Starface.ru

Отметим, что, несмотря на развод, Максим Виторган и Ксения Собчак смогли сохранить теплые отношения ради сына Платона, который родился в 2016 году. Кроме того, у актера есть 22-летняя дочь Полина и 18-летний сын Даниил от брака с Викторией Верберг.

Больше о личной жизни Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Анастасия Воротнева/Starface.ru, Instagram

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