Не одинок? Максима Виторгана заподозрили в новом романе

В начале марта Максим Виторган и Ксения Собчак сообщили о разрыве, который обсуждался светскими сплетниками в течение нескольких месяцев. И если медиадива не скрывает свои отношения с режиссером Константином Богомоловым, то личная жизнь актера является тайной за семью печатями. Однако внимательные поклонники заметили Виторгана в компании неизвестной блондинки, о чем сообщил Telegram-канал «Только никому».
Фото: Анастасия Воротнева/Starface.ru
Отметим, что, несмотря на развод, Максим Виторган и Ксения Собчак смогли сохранить теплые отношения ради сына Платона, который родился в 2016 году. Кроме того, у актера есть 22-летняя дочь Полина и 18-летний сын Даниил от брака с Викторией Верберг.
Больше о личной жизни Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Анастасия Воротнева/Starface.ru, Instagram