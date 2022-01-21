Не оценили шутку: поклонники Маликова засомневались в натуральной красоте его волос
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Стоило звезде пошутить в своем аккаунте в инстаграм, что его прическа — всего лишь заслуга отлично сделанного парика, как комментаторы принялись говорить, что «они так и знали». «Готовлюсь к концерту, постриг парик», — пошутил Маликов. Стиль музыкант не меняет с 80-х, когда только начал завоевывать популярность. Маликов носит стрижку средней длины.
«А я когда на укладку прихожу в салон, всегда говорю, что мне — Диму Маликова. Укладка так называется, кодовое слово, и всем понятно, что я хочу», «Это что такое! Почему вы не стареете совсем?», «Всем бы такие парики», «Вам все идет! Шикарный парик», «Я так и знала», «Парик — что надо», «Парик можно еще промилировать под натуральный выгоревший цвет. Лет 5 визуально уберет», — поддались на провокацию поклонники певца.
Напомним, композитор уже 30 лет счастлив в браке с супругой Еленой. Они воспитывают двоих детей. Старшей Стефании уже 21 год, девушка выпорхнула из родительского дома, окончила МГИМО и занимается своим бизнесом в дизайне одежды. Также в 2018 году в семье Маликовых родился сын, которого назвали Марком. Музыкант не скрывает, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери.
Фото: GlobalLookPress, Instagram