Не оценили шутку: поклонники Маликова засомневались в натуральной красоте его волос

«А я когда на укладку прихожу в салон, всегда говорю, что мне — Диму Маликова. Укладка так называется, кодовое слово, и всем понятно, что я хочу», «Это что такое! Почему вы не стареете совсем?», «Всем бы такие парики», «Вам все идет! Шикарный парик», «Я так и знала», «Парик — что надо», «Парик можно еще промилировать под натуральный выгоревший цвет. Лет 5 визуально уберет», — поддались на провокацию поклонники певца.

Напомним, композитор уже 30 лет счастлив в браке с супругой Еленой. Они воспитывают двоих детей. Старшей Стефании уже 21 год, девушка выпорхнула из родительского дома, окончила МГИМО и занимается своим бизнесом в дизайне одежды. Также в 2018 году в семье Маликовых родился сын, которого назвали Марком. Музыкант не скрывает, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери.