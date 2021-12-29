Не оценили добрый жест: сотрудники детских домов отказались от подарков Моргенштерна

Эпатажный рэпер известен на всю страну своими неожиданными выходками, которые на слуху гораздо чаще, чем добрые поступки. Однако данный момент получил публичную огласку и тоже принял не лучший исход для Алишера.

Певец заказал в одной сети ресторанов японской кухни в Сибири сеты роллов для детских домов в качестве подарка. Как оказалось, приняли их не все сотрудники. Сообщалось, что дело в сомнительной репутации Моргенштерна и его проблемах с законом, однако, как оказалось, причина совсем в другом.

На связь вышла представительница «Сан Суши Сендо» и назвала истинную причину отказа. «Они отказались не из-за того, что они отказались от моргенштерновских подарков, а оттого, что в каких-то детских домах был карантин и никого не пускали. Доставку заказа произвести не получилось. Если карантин, как мы можем зайти в государственное учреждение, где находятся дети? С артистом никаких проблем не было, все из-за коронавируса», — прояснила ситуацию Любовь во время разговора с порталом «Говорит Москва».

На данный момент сам рэпер вместе с супругой находится в Дубае, куда отправился на фоне возникшего вокруг него скандала — председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле запрещенными веществами в социальных сетях.