Не обещал вернуться: Дима Билан перебрался в Турцию

Не так давно звезда турецких сериалов Бурак Озчивит посетил Москву, где, в числе прочего встретился со своими поклонниками. В числе его преданных фанатов оказался и певец Дима Билан, для которого эта встреча, как оказалось, не прошла даром.

Так, накануне исполнитель опубликовал в своем микроблоге снимок из аэропорта, сообщив своим подписчикам, что решил улететь в Турцию. Певец уточнил, что в этой стране у него планируется несколько концертов и выступлений. Кроме того, Дима Билан огорошил фанатов новостью, что планирует сняться в турецком сериале, передает solenka.info. При этом российский артист не уточнил, сколько времени он собирается быть за границей и когда вернется обратно в Москву.