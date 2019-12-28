«Не нашел ключик к ней»: Константин Меладзе раскритиковал работу Сергея Шнурова как наставника шоу «Голос»

40% от наставника и 43,3% от зрителей получил Субанкулов, а Бербеков вышел в финал с общей суммой в 116,7% голосов.

Далее эстафету приняли Рагда Ханиева и Антон Токарев из команды Сергея Шнурова. 18-летняя суперфиналистка второго сезона шоу «Голос.Дети» вышла с неожиданной для себя песней группы t.A.T.u «Нас не догонят», а «скрипач из Гольяново» спел песню из репертуара своего наставника «Мне бы в небо». Однако не всем понравился выбор композиций. Константин Меладзе, обычно сдержанный в комментариях, достаточно резко отметил, что Сергею не удалось раскрыть Рагду: «Сергей ключика к ней так и не нашел. И, мне кажется, что поет она не совсем то, что бы ей хотелось, и не совсем то, что может ее раскрыть. У меня ощущение, что она поет немного из-под палки и не то, что она хочет».

Трио с известным артистом немало удивило публику. Свое исполнение Антон и Рагда начали с песни Филиппа Киркорова «Снег», однако продолжили хитом Skibidi с группой Little Big. Незамысловатый танец вместе с ребятами подхватил весь зал — наставники, зрители, оркестр под руководством Сергея Жилина, а к Константину Меладзе спустилась супруга Вера Брежнева, стеснительно повторяя нехитрые движения.