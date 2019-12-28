«Не нашел ключик к ней»: Константин Меладзе раскритиковал работу Сергея Шнурова как наставника шоу «Голос»
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Фото: кадр из эфира
27 декабря в прямом эфире Первого канала прошел полуфинал восьмого сезона шоу «Голос», в ходе которого определились имена четырех финалистов вокального проекта. Как и в четвертьфинале, свои голоса за участников могли отдать телезрители посредством смс — не более четырёх сообщений за весь полуфинал. Итоговый результат складывался из вердикта наставника и итогов зрительского голосования.
Полуфинал открыли участники команды Константина Меладзе. Нуржигит Субанкулов исполнил песню Human, а Аскер Бербеков — My Baby You. Сюрпризом для зрителей стали трио — полуфиналисты из каждой команды подготовили совместное выступление с известными артистами. Компанию Нуржигиту и Аскеру составила экс-наставница «Голоса» Пелагея.
40% от наставника и 43,3% от зрителей получил Субанкулов, а Бербеков вышел в финал с общей суммой в 116,7% голосов.
Далее эстафету приняли Рагда Ханиева и Антон Токарев из команды Сергея Шнурова. 18-летняя суперфиналистка второго сезона шоу «Голос.Дети» вышла с неожиданной для себя песней группы t.A.T.u «Нас не догонят», а «скрипач из Гольяново» спел песню из репертуара своего наставника «Мне бы в небо». Однако не всем понравился выбор композиций. Константин Меладзе, обычно сдержанный в комментариях, достаточно резко отметил, что Сергею не удалось раскрыть Рагду: «Сергей ключика к ней так и не нашел. И, мне кажется, что поет она не совсем то, что бы ей хотелось, и не совсем то, что может ее раскрыть. У меня ощущение, что она поет немного из-под палки и не то, что она хочет».
Трио с известным артистом немало удивило публику. Свое исполнение Антон и Рагда начали с песни Филиппа Киркорова «Снег», однако продолжили хитом Skibidi с группой Little Big. Незамысловатый танец вместе с ребятами подхватил весь зал — наставники, зрители, оркестр под руководством Сергея Жилина, а к Константину Меладзе спустилась супруга Вера Брежнева, стеснительно повторяя нехитрые движения.
Сергей Шнуров попытался пойти против правил шоу и распределил свои голоса поровну между участниками. «Сергей, так нельзя, это запрещенный ход», — заявил со сцены ведущий Дмитрий Нагиев, демонстрируя листок с процентами из конверта наставника. «Я брошу монетку, можно?» — попытался выкрутиться певец, однако вынужден был подчиниться правилам и распределить проценты в верном соотношении. 40% от Шнурова получила Рагда и 60% — Антон. Большинство зрителей отдали свои голоса за Ханиеву, но с перевесом в чуть более 10% в финал вышел Токарев.
Команду Полины Гагариной представили Алана Чочиева и Ив Набиев. Юная певица вышла на сцену в неожиданном образе — в красном костюме с зеленой рубашкой и желтым жилетом в стиле Джокера в исполнении Хоакина Феникса (из фильма «Джокер» 2019 года — прим.ред.). На суд зрителей и наставников Алана представила свое видение хита из репертуара Аллы Пугачевой «Арлекино». Смелый эксперимент удостоился самых высоких оценок жюри.
В свою очередь, Ив растрогал публику лирической песней Владимира Мигули «Поговори со мною, мама». Фотографии из семейного архива Набиевых стали фоном для исполнения этой песни и затронули не одну душу.
В трио с артистом компанию Иву и Алане на сцене составила популярная певица Zivert.
В финале команду Полины Гагариной представит Ив Набиев, получивший 60% голосов от наставницы и 45,8% от зрителей. Этап полуфинала завершала команда Валерия Сюткина. Элимдар Сейдосманов спел «Там, где клен шумит» из репертуара ВИА «Веселые ребята», а Арсен Мукенди зажег с песней Уилли Уильяма Ego. Участников команды Сюткина на сцене поддержала всемирно известная оперная дива Хибла Герзмава.
Валерий Миладович большинство голосов отдал Арсену — обаятельный темнокожий певец с поистине русской душой будет бороться за победу в шоу. Прекрасным завершением вечера стало выступление всех участников полуфинала восьмого сезона шоу «Голос», исполнивших «Сансару» экс-наставника проекта Басты (настоящее имя Василий Вакуленко — прим.ред.), ставшую саундтреком к фильму «Союз спасения», вышедшему на экраны 26 декабря.
Финал восьмого сезона вокального телепроекта «Голос» выйдет в прямой эфир Первого канала в среду, 1 января 2020 года в 21:35.
А вы определились, за кого будете голосовать в финале?
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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