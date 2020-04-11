Не надо стесняться: Ксения Пунтус показала страшные шрамы после падения из окна

«Остались хорошие воспоминания о сильном сплочении близких», — ответила модель на сочувствующие комментарии под снимком.

«Лапуля!! Такие Испытания!!! Пусть Всё Заживёт!!!», «Вы очень сильная и большой борец, желаю вам удачи, успехов и много счастья!», «Я-врач, вижу, какой путь выздоровления тела, да и Души Вы прошли. Но Все же — Берегите себя! Вы красивы и внутри, и снаружи», «Наше тело — это книга, шрамы — главы в ней! Ксюша, вы очень красивая и очаровательная!», «Ксюша, пожалуйста, берегите себя и будьте счастливы», «Какая же вы безмерно красивая и сильная», «Вы очень сильная», «Молодец, справилась. Красивая, сильная, здоровая», — комментируют подписчики.

Напомним, знакомая Ксении Пунтус, модель Алеся Кафельникова, нагнетала обстановку, рассказывая свою версию событий: «Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал «скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…». Спустя несколько дней после произошедшего Ксения пришла в сознание и рассказала, что в роковой вечер выпила алкоголь и села на подоконник, после чего не удержалась, и упала вниз. По ее словам, в тот момент Андрей спал и действительно не знал о случившемся.