passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не надо стесняться: Ксения Пунтус показала страшные шрамы после падения из окна

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Ксения Пунтус

Фото: Instagram Ксении Пунтус

Спустя три месяца после несчастного случая подруга внука Никиты Михалкова вернулась к работе фотомоделью.

В ночь с 10 на 11 января этого года с 21-летней моделью Ксенией Пунтус произошел несчастный случай — девушка выпала из окна квартиры своего возлюбленного, 19-летнего внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Из-за падения с третьего этажа красотка получила серьезные травмы и попала в реанимацию, где ей диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Спустя менее, чем три месяца после трагической ночи Ксения вернулась к работе фотомоделью и поделилась в блоге откровенными кадрами, на которых видны страшные шрамы.

«Остались хорошие воспоминания о сильном сплочении близких», — ответила модель на сочувствующие комментарии под снимком.

«Лапуля!! Такие Испытания!!! Пусть Всё Заживёт!!!», «Вы очень сильная и большой борец, желаю вам удачи, успехов и много счастья!», «Я-врач, вижу, какой путь выздоровления тела, да и Души Вы прошли. Но Все же — Берегите себя! Вы красивы и внутри, и снаружи», «Наше тело — это книга, шрамы — главы в ней! Ксюша, вы очень красивая и очаровательная!», «Ксюша, пожалуйста, берегите себя и будьте счастливы», «Какая же вы безмерно красивая и сильная», «Вы очень сильная», «Молодец, справилась. Красивая, сильная, здоровая», — комментируют подписчики.

Напомним, знакомая Ксении Пунтус, модель Алеся Кафельникова, нагнетала обстановку, рассказывая свою версию событий: «Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал «скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…». Спустя несколько дней после произошедшего Ксения пришла в сознание и рассказала, что в роковой вечер выпила алкоголь и села на подоконник, после чего не удержалась, и упала вниз. По ее словам, в тот момент Андрей спал и действительно не знал о случившемся.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!