Не на жизнь, а на смерть: старший брат Бориса Моисеева высказался о борьбе за наследство

Не успели поклонники отойти от известия о кончине близкого друга Аллы Пугачевой, как стало известно о новой напасти. Оказалось, что у 68-летнего Бориса Моисеева осталось внушительное наследство, борьба за которое будет не на жизнь, а на смерть. Ситуация осложняется тем, что звезда 90-х не составила завещание, поэтому наследникам придется постараться, чтобы разделить все по совести.

Однако выяснилось, что не все наследники исполнителя готовы взять на себя такую ответственность. Так, например, старший брат знаменитости, 82-летний Маркс Толкач, не планирует бороться за наследство, да и на похороны своего ближайшего родственника вряд ли поедет.

«У меня не получится приехать на похороны. Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать», — объяснил свое решение проживающий много лет в Канаде старший брат Бориса Моисеева. Также он добавил, что, по его мнению, помощник исполнителя, Сергей Горох, «уже давно захватил квартиру» Моисеева.

Фото: East News Russia