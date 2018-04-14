«Не могу на себя смотреть»: Мария Погребняк показала, как выглядела в 17 лет

Однако, большинство подписчиков не согласились с мнением Погребняк: «Второе фото в 17 лет просто супер!! Вы такая красотка и фигура была», «На втором фото в сто раз лучше фигура.идеал просто», «Вас надо кормить,не худейте больше.Фигура в 17 лет лучше(((», «Первое фото ужасное.... Я в начале подумала что за анарексичка лежит, ужжжжжасс», «На втором фото красавица!!!!!!А сейчас.....ну так,худая ,не о чем...», «На втором фото - настоящая, живая. А вот на первом- прям жертва моды. Все что есть в индустрии так называемой красоты, все себе сделали. Но я понимаю , что на вкус товарищей нет», « мне больше нравится образ в 17 лет! Аппетитная красавица!», «Очень странно что все восхищаются первым фото... там совершенно истощенная женшина близкая к анорексии... как это может нравится!!!», «на первом фото не фигура, а кожа и кости. Мечтать тут не о чем! Ноги так вообще кошмар! Очень худые!».

Напомним, супругу футболиста Павла Погребняка неоднократно обвиняли в злоупотреблении «пластикой». Подписчики уверены, что упругая грудь, тонкая талия, точеные скулы — это результат хирургического вмешательства. Однако, сама Мария неоднократно опровергала эти слухи и утверждала, что в ее жизни была лишь попытка увеличить губы с помощью биогеля. «Целых одинадцать лет я ходила с этими губами. Люди при разговоре со мной смотрели в основном на них, это очень неприятно. Слава богу, я избавилась от этого кошмара. По крайней мере, до 45 лет я больше не зайду в кабинет косметолога. Нужно ценить ту красоту, что дал нам Бог. Жаль, что я не знала об этом одинадцать лет назад, когда сделала увеличение губ, введя этот гель. В конце концов мать троих детей не красят такие объемные губы», — признавалась Мария в интервью порталу Super.

Фото: instagram