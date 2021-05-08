«Не могла держать в себе эту боль»: Никас Сафронов рассказал о переживаниях Прокловой

Своим мнением по поводу признаний 67-летней актрисы Елены Прокловой в сексуальных домогательствах поделился друг актрисы Никас Сафронов. «Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Скорее всего, Проклова решилась на эти откровения потому, что думала: она не может никому навредить и сделает всё корректно, не называя имен. К тому же тех людей уже нет в живых», – рассказал «Собеседнику» художник.

Сафронов считает, что у нас в стране не совсем правильная тактика по отношению к такого рода высказываниям. Когда на западе очень развито делиться своими переживаниями и мыслями, в России принято осуждать тех, что нашел смелость публично рассказать свою историю. «Лена – человек чувствительный, ранимый. Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе», – рассуждает Сафронов.

Никас отметил, что Проклова просто не могла больше держать эту боль в себе. Актрисе тяжело дался этот шаг, но по-другому она просто не могла.

Напомним, Елена Проклова в шоу «Секрет на миллион» призналась в том, что в 12 и 15 лет подвергалась сексуальным домогательствами со стороны звездных коллег. Одним из них, как считают многие, оказался Олег Табаков, которого уже нет в живых.