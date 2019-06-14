Не хватает нежности? Грустная Светлана Лобода попросила у подписчиков объятий

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором засняла себя в «золоте»: в светло-коричневом жакете с золотыми пуговицами, в топе с леопардовым принтом и со множеством золотых украшений. На фото певица выглядит грустной.
Под снимком Лобода написала: «Give me a hug (обнимите меня, - прим. ред.)». Правда, к кому адресована эта просьба, она не уточнила.
Поклонники Светланы подумали, что к ним и принялись обещать ей объятия.
«Красивая ! ну конечно обниму, Светик!)) когда мы снова с вами увидимся»,
«ладно ,давай по 2 кругу )))),
«как же хочется вас обнять. без понятия когда это произойдет, но надеюсь что очень скоро», «Обнимаю. самая красивая», - написали Светлане фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика сохранена. — прим. ред.).
Как вы думаете, чьих объятий не хватает Светлане Лободе?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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