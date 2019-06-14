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Не хватает нежности? Грустная Светлана Лобода попросила у подписчиков объятий

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода дает интервью

Фото: Instagram
Фото с просьбой она разместила в социальной сети.

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором засняла себя в «золоте»: в светло-коричневом жакете с золотыми пуговицами, в топе с леопардовым принтом и со множеством золотых украшений. На фото певица выглядит грустной.

Под снимком Лобода написала: «Give me a hug (обнимите меня, - прим. ред.)». Правда, к кому адресована эта просьба, она не уточнила.

Лобода на съемках клипа

Поклонники Светланы подумали, что к ним и принялись обещать ей объятия.

«Красивая ! ну конечно обниму, Светик!)) когда мы снова с вами увидимся»,

«ладно ,давай по 2 кругу )))),

«как же хочется вас обнять. без понятия когда это произойдет, но надеюсь что очень скоро», «Обнимаю. самая красивая», - написали Светлане фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика сохранена. — прим. ред.).

Светлана репетирует

Как вы думаете, чьих объятий не хватает Светлане Лободе?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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