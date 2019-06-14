Не хватает нежности? Грустная Светлана Лобода попросила у подписчиков объятий

Поклонники Светланы подумали, что к ним и принялись обещать ей объятия.

«Красивая ! ну конечно обниму, Светик!)) когда мы снова с вами увидимся»,

«ладно ,давай по 2 кругу )))),

«как же хочется вас обнять. без понятия когда это произойдет, но надеюсь что очень скоро», «Обнимаю. самая красивая», - написали Светлане фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика сохранена. — прим. ред.).