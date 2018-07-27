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Не хуже Кардашьян! Настя Каменских взбудоражила снимками в леопардовом купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Насти Каменских

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Певица прилетела на фестиваль «Жара» в Баку.

Самые яркие музыкальные исполнители на днях прилетели в столицу Азербайджана, чтобы принять участие в фестивале «Жара». 31-летняя Настя Каменских приняла участие в открытии фестиваля, после которого успела насладиться жарким азербайджанским солнцем. «Вчера было невероятно жарко 🔥 😉 Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч», — подписала певица свое фото в леопардовом купальнике, сделанное около бассейна.

Поклонники высоко оценили аппетитную фигуру артистки, сравнив ее с самой известной обладательницей пышных бедер Ким Кардашьян: «Офигенная фигура! Настя, так держать! И больше не худей», «Аппетитная красотка», «Настя🔥🔥🔥 Ким Кардашьян отдыхает👍», «Супер сочная», «Я думал, это Ники Минаж сидит», «На Ким Кардашьян сзади похожа», «Что за прекрасная Ким», «Вау, просто тигрица».

Фото: instagram

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