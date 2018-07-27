Не хуже Кардашьян! Настя Каменских взбудоражила снимками в леопардовом купальнике

Самые яркие музыкальные исполнители на днях прилетели в столицу Азербайджана, чтобы принять участие в фестивале «Жара». 31-летняя Настя Каменских приняла участие в открытии фестиваля, после которого успела насладиться жарким азербайджанским солнцем. «Вчера было невероятно жарко 🔥 😉 Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч», — подписала певица свое фото в леопардовом купальнике, сделанное около бассейна.