Не хуже, чем у Рудковской: Самбурская похвасталась роскошным завтраком на элитном курорте

Несколько дней назад Настасья Самбурская улетела в Тайланд. Там артистка наслаждается солнцем, морем, экзотической природой, а также приятными моментами, который предоставляет отель, в котором она остановилась.
«Завтрак. Такая вот забавная опция есть в отеле @wkohsamui Можно заказать себе еду прямо в бассейн, если лень спускаться в ресторан или выезжать в город. А какой вид», — похвасталась звезда.
Ранее похожими удобствами хвасталась продюсер Яна Рудковская, для которой завтраки являются важной составляющей комфортной жизни.
Ночь в стандартном номере отеля, в котором остановилась Самбурская, обходится примерно в 40 тысяч рублей, но можно немного сэкономить, заказывая пакет услуг. Не все фолловеры оценили этот пост: некоторые пожаловались, что такой отдых недоступен обычным гражданам.
Впрочем, друзья и поклонники радуются за Настасью, и она отвечает им взаимной любовью. Даже на отдыхе артистка продолжает общаться со своими подписчиками.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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