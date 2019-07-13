Не хуже, чем у Рудковской: Самбурская похвасталась роскошным завтраком на элитном курорте

Несколько дней назад Настасья Самбурская улетела в Тайланд. Там артистка наслаждается солнцем, морем, экзотической природой, а также приятными моментами, который предоставляет отель, в котором она остановилась.

«Завтрак. Такая вот забавная опция есть в отеле @wkohsamui Можно заказать себе еду прямо в бассейн, если лень спускаться в ресторан или выезжать в город. А какой вид», — похвасталась звезда.