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«Не хотелось выходить из дома, видеть людей»: Наташа Королева рассказала о кризисе сорока лет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Наташи Королевой

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Наташа Королева рассказала, как справилась с кризисом среднего возраста с помощью психолога-гипнотизера.

Сложно поверить, что жизнерадостная Наташа Королева может долго грустить. Сегодня певица рассказала, что долгое время пребывала в угнетенном состоянии. Певица связывает это состояние с кризисом сорока лет.

«Наверное, самая сложная пятилетка у меня действительно была с 40 до 45. В этот период поняла, что кризис возраста существует. И физиологически, и духовно чувствовала, как что-то во мне меняется, и мозги по-другому начали работать, и иначе стала воспринимать окружающую действительность. До сорока лет ты живешь, и вроде бы все хорошо, безоблачно и легко. И вот в "сорокет" начинается процесс какой-то ломки: кажется, что все не так и не эдак, это не нравится, того не хочу… Даже я, достаточно жизнерадостный и позитивный человек, почувствовала, что меня больше не радует то, что доставляло удовольствие совсем недавно», — призналась она в интервью «Телепрограмме».

«Все стало не в кайф! Порой даже не хотелось выходить из дома, видеть людей — казалось, я так от всех устала! Вот так меня штормило», — рассказала она о своих ощущениях.

Справиться с кризисом среднего возраста певице помог психолог-гипнотизер. «Во-первых, он нашел правильные слова, во-вторых, провел пару сеансов гипнотерапии. После общения с ним я обратилась к медитации, которая помогает установить гармонию с внешним миром. Я стала читать много литературы о том, как после энергетических затрат, когда ты опустошена, восполнять эти ресурсы», — поделилась звезда.

Теперь все позади: «Сейчас мне прямо хорошо, получаю удовольствие от жизни! Чувствую, как второе дыхание поперло! Нахожусь в состоянии любви, гармонии, полного удовлетворения. Стала такой же жизнерадостной, как раньше».

Фото и видео: instagram

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