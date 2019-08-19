passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Не изменилась»: Мария Кожевникова показала, как выглядела шесть лет назад

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Архивный снимок появился в блоге актрисы.

34-летняя Мария Кожевникова поделилась в блоге снимком, сделанным шесть лет назад. «Оставлю для истории) Память телефона выдала...6 лет назад. Я помню это мгновение: слышу его запах, ощущение от первой беременности и влюблённые глаза мужа! К счастью, многое изменилось, у меня уже три сына, но последнее – нет 😍 P.S. Через 2 недели после это фото, я подстригалась налысо», — подписала фотографию Мария.

Многочисленные подписчики уверены, что актриса абсолютно не изменилась, несмотря на то, что за эти годы стала многодетной мамой: «Невероятная!! Загадочная!!! Классная!!», «Красивая и умиротворенная», «Я думала это сейчас, вообще не изменились», «Очень красивая и юная девушка», «Вы не изменились 🔥❤️😍», «Не изменилась совсем», «Красавица».

Напомним, Мария Кожевникова состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!