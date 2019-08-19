«Не изменилась»: Мария Кожевникова показала, как выглядела шесть лет назад

34-летняя Мария Кожевникова поделилась в блоге снимком, сделанным шесть лет назад. «Оставлю для истории) Память телефона выдала...6 лет назад. Я помню это мгновение: слышу его запах, ощущение от первой беременности и влюблённые глаза мужа! К счастью, многое изменилось, у меня уже три сына, но последнее – нет 😍 P.S. Через 2 недели после это фото, я подстригалась налысо», — подписала фотографию Мария.