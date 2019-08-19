«Не изменилась»: Мария Кожевникова показала, как выглядела шесть лет назад

34-летняя Мария Кожевникова поделилась в блоге снимком, сделанным шесть лет назад. «Оставлю для истории) Память телефона выдала...6 лет назад. Я помню это мгновение: слышу его запах, ощущение от первой беременности и влюблённые глаза мужа! К счастью, многое изменилось, у меня уже три сына, но последнее – нет 😍 P.S. Через 2 недели после это фото, я подстригалась налысо», — подписала фотографию Мария.
Многочисленные подписчики уверены, что актриса абсолютно не изменилась, несмотря на то, что за эти годы стала многодетной мамой: «Невероятная!! Загадочная!!! Классная!!», «Красивая и умиротворенная», «Я думала это сейчас, вообще не изменились», «Очень красивая и юная девушка», «Вы не изменились 🔥❤️😍», «Не изменилась совсем», «Красавица».
Напомним, Мария Кожевникова состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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