Архивный снимок опубликован в Instagram известной актрисы

33-летняя актриса и многодетная мама Мария Кожевникова старается уделять своему внешнему виду максимально возможное время. Знаменитость рассказывает фолловерам своего Instagram о ночных походах в спортзал, делится результатами диеты и демонстрирует актуальную форму. Однако, старые снимки также не редки в блоге звезды «Универа». Например, несколько часов назад Мария опубликовала фотографию десятилетней давности.

Подписчики актрисы единогласно решили, что за десять лет она не изменилась: «Не изменились😍 такая же красивая🔥», «А отличий нет) Мужской глаз не отыскал!)))», «И по прежнему неотразимая! 🌹», «Не изменилась нисколько !», «Разница с сейчас и тогда только в загаре☺️великолепна🤗», «Совсем не изменились! Красавица!»

Напомним, в июле этого года стало известно, что Мария Кожевникова родила сына своему мужу Евгению Васильеву. Кроме малыша у супругов есть еще двое старших сыновей — 3-летний Иван и 2-летний Максим.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram