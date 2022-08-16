Не Гагарина и не Билан: стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+»:

На радость поклонникам, стали известны наставники нового сезона шоу «Голос 60+», которые оживят проект своим присутствием. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

«С удовольствием иду в новый сезон. Желаю участникам удачи и легкости. А зрителям и нам, наставникам, желаю получить удовольствие от новых талантливых артистов и любимой музыки», — высказалась о своем участии в проекте Елена Ваенга.

Валерий Сюткин пообещал поддерживать участников проекта: «Нам песня помогает жить, строить и надеяться на лучшее. Буду помогать тем, кто пришел на проект «Голос 60+», воплощать свои мечты и получать вместе удовольствие от жизни».

Александр Малинин отметил, что этот музыкальный конкурс действительно даст возможность людям реализовать свои планы, на которые раньше не хватало сил или возможностей: «Этот конкурс дает возможность людям осуществить свою мечту, на реализацию которой не выпадало времени или возможности. Желаю участникам удачи и успеха! Это очень важно, чтобы каждый смог осуществить свою мечту».

«Счастлив и волнуюсь не меньше, чем участники конкурса. От всей души желаю им радости творчества и большого успеха», — добавил Игорь Корнелюк.

Конкурировать между собой на знаменитой сцене будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий — скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, строители, крановщица, инженеры и т. д. География «Голос 60+», как всегда, широка: Анапа, Баймак, Барнаул, Белгород, Березовский, Бишкек, Благодарный, Вахруши, Гомель, Екатеринбург, Звездный городок, Иркутск, Кашира, Киров, Куйбышев, Луганск, Люберцы, Москва, Обнинск, Орел, Пермь, Подольск, Санкт-Петербург, Саров, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Тамбов, Тарасовка, Ухта, Чебоксары, Челябинск.