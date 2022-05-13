Не дождетесь: Светлана Лобода не планирует извиняться перед россиянами

Многие поклонники воодушевились, увидев информацию, что Светлана Лобода может возобновить свою концертную деятельность, однако радость оказалась преждевременной. Выяснилось, что певица не просто отменила концерты по всей стране, она еще и не нашла нужных слов, чтобы просто извиниться перед зрителями.

Представитель исполнительницы Табриз Шахиди заявил, что в ближайшем будущем она не планирует выступать перед российской аудиторией и извиняться за свои действия тоже не будет.

«Любые комментарии в текущей ситуации будут неуместны. Артистка отменила все свои выступления на территории РФ на ближайшее время. Слухи о ее появлении являются очередным вбросом и провокацией», — заявил представитель Лободы в беседе с Пятым каналом.