Не дождетесь: Алла Пугачева не планирует возвращаться в Россию

Пока поклонники ожидают возвращение популярной исполнительницы в Россию, сама Алла Пугачева активно планирует переезд на новое место жительство.

Как сообщают источники, приближенные к звездной паре, Алла Пугачева и Максим Галкин планируют как можно быстрее избавиться от дома в Подмосковье и вложиться в недвижимость в США, где еще несколько лет назад обосновалась Кристина Орбакайте с семьей. «Знаменитые супруги выбрали США и уже определились с домом, который планируют приобрести до наступления зимы», — рассказал инсайдер изданию solenka.info.

Политолог Евгений Зайцев отметил, что Примадонна с супругом планируют выручить за замок в деревне Грязь около 700 миллионов рублей. Именно эти деньги, по его мнению, пойдут на приобретение жилья в Америке.

Сами супруги пока находятся в Латвии и не спешат комментировать новости об окончательном переезде за границу.