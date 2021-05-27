Не дождавшаяся концерта Киркорова пенсионерка потребовала от него 100 тыс. рублей в суде
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Фото: Instagram/@fkirkorov
71-летняя фанатка расстроилась из-за отмены концертов поп-короля российской эстрады. Из-за того, что в апреле 2020 года россияне сидели дома на карантине, Киркоров был вынужден отменить концерты. Пожилая женщина, купившая два билета на выступление Филиппа за восемь тысяч рублей, осталась недовольна таким положением дел.
Новость настолько расстроила ее, что из-за нервов ухудшилось здоровье. В итоге пенсионерке пришлось лечиться в санатории.
После отдыха она прямиком направилась в суд и написала заявление с требованием выплатить 100 тысяч моральной компенсации. Как указала фанатка, 50 тысяч из них – на лечение, еще 40 тысяч - моральный вред.
В суде пенсионерка уточнила, что не может несколько лет ждать концерта кумира, так как находится в преклонном возрасте. Отстаивать интересы Киркорова в суд пришел адвокат Александр Добровинский. Как пишет Telegram-канал Mash, юрист добавил в суде, что отмена концерта была связана с постановлением правительства Москвы. В результате суд не удовлетворил требования поклонницы Киркорова, и она осталась ни с чем.
Фото и видео: Instagram/@fkirkorov
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