Не дождавшаяся концерта Киркорова пенсионерка потребовала от него 100 тыс. рублей в суде

Новость настолько расстроила ее, что из-за нервов ухудшилось здоровье. В итоге пенсионерке пришлось лечиться в санатории.

После отдыха она прямиком направилась в суд и написала заявление с требованием выплатить 100 тысяч моральной компенсации. Как указала фанатка, 50 тысяч из них – на лечение, еще 40 тысяч - моральный вред.

В суде пенсионерка уточнила, что не может несколько лет ждать концерта кумира, так как находится в преклонном возрасте. Отстаивать интересы Киркорова в суд пришел адвокат Александр Добровинский. Как пишет Telegram-канал Mash, юрист добавил в суде, что отмена концерта была связана с постановлением правительства Москвы. В результате суд не удовлетворил требования поклонницы Киркорова, и она осталась ни с чем.