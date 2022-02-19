Не допустили русского пьедестала: что стоит за допинг-скандалом с Камилой Валиевой

Скандал на Олимпийских играх — 2022 в Пекине развернулся не в пользу России. Одну из подопечных тренера Этери Тутберидзе буквально затравили мировые СМИ, а также другие спортсмены. Многие не могли поверить в талант и успех россиянки, обвинив ее в употреблении допинга.

Выступления Валиевой действительно поражают. В своем возрасте фигуристка отличается от сверстниц блестящим прокатом и пластикой, а также безупречной техникой и выразительностью.

На первом прокате в Пекине Камила была лучшей, но сразу после этого на девочку и ее тренера посыпались обвинения в использовании допинга. Дальнейшее участие Валиевой на Олимпиаде было под угрозой.

Расследование показало, что в крови Камилы действительно было обнаружено запрещенное вещество триметазидин, которое употреблял ее дедушка. Каким-то, вероятнее всего бытовым, образом лекарство попало в организм спортсменки.

После многочасовых допросов комиссия решила все-таки не отстранять фигуристку от соревнований и дать ей еще один шанс. Но из-за давления общества и сильного стресса Валиева заняла только 4-е место, уступив японке Каори Сакамото. Золото и серебро достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Многие уверены, что именно «русского пьедестала» не хотели чиновники из WADA, МОК, ISU и с допингом это никак не связано. Многие зарубежные спортсмены, которых обвиняли в употреблении запрещенных препаратов, были допущены до соревнований или оправданы. Тогда как русскую фигуристку «травили» неоправданно долго.