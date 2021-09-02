Не для всех: почему дочь Началовой учится в школе за 760 тысяч рублей в год
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @taisianachalova
Хотя Юлии Началовой уже не стало, о ее дочери есть, кому позаботиться. О будущем Веры пекутся бабушка и дедушка. Сейчас пятнадцатилетняя Вера вновь отправилась в школу – в девятый класс.
Учебное заведение, куда ходит наследница артистки, можно смело назвать элитным. Международная школа «Интеграция XXI век» входит в 10 лучших частных школ Москвы по рейтингу журнала Forbes, а стоимость обучения в девятом классе там составляет 768 тысяч в год.
Вера – не единственный звездный ребенок, который ходит в элитную школу. Например, дочери Оксаны Самойловой и Джигана учатся в школе в Барвихе, а за обучение детей Аллы Пугачевой платят по 160 тысяч за месяц (за каждого из детей). Однако, как выяснили «Дни.ру», в данном случае решение отправить девочку именно в эту школу было обусловлено личными нюансами.
«В этой школе работает тетя Юли – поэтесса Антонина Владимирова, автор слов песни "Герой не моего романа". Поэтому Верочку и отдали туда. Сегодня, конечно, Верочке добираться до школы не очень удобно – минут 50 уходит на дорогу. Но это это стоит того – школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате», – рассказала изданию пресс-секретарь Юлии Началовой.
Фото: Global Look press, Instagram Таисии Началовой (мать певицы)
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