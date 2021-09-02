Не для всех: почему дочь Началовой учится в школе за 760 тысяч рублей в год

Хотя Юлии Началовой уже не стало, о ее дочери есть, кому позаботиться. О будущем Веры пекутся бабушка и дедушка. Сейчас пятнадцатилетняя Вера вновь отправилась в школу – в девятый класс.

Учебное заведение, куда ходит наследница артистки, можно смело назвать элитным. Международная школа «Интеграция XXI век» входит в 10 лучших частных школ Москвы по рейтингу журнала Forbes, а стоимость обучения в девятом классе там составляет 768 тысяч в год.