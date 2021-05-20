Не для слабонервных: Анджелина Джоли решилась на жуткую съемку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Анджелина удивила поклонников очень необычной съемкой – в честь Всемирного дня пчел актриса снялась в рое пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения в рамках проекта ЮНЕСКО и Guerlain Women for Bees.
В целях программы – к 2025 году увеличить численность пчел на 125 миллионов особей и построить 2,5 тысячи ульев.
Съемка была экстремальной – Анджелина стояла без одежды и боялась пошевелиться, чтобы не раздражать насекомых. Все остальные участники фотосессии были в специальных защитных костюмах.
Кроме того, для съемки Анджелина не мылась в течение двух дней – запах парфюмерных средств раздражает пчел.
«Мне сказали, что если пахнуть разными запахами, шампунем, духами, всем таким, пчела не понимает, что ты такое. А одна пчела забралась под платье и всё время пробыла там. Я чувствовала ее у себя на колене, на ноге, и думала, что это худшее место, в какое можно получить укус. Она забиралась всё выше и оставалась там всю съемку. Когда с меня сняли всех пчел, я подняла юбку, и она улетела», – рассказала актриса.
Фото: Global Look Press
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