Не для слабонервных: Анджелина Джоли решилась на жуткую съемку

Съемка была экстремальной – Анджелина стояла без одежды и боялась пошевелиться, чтобы не раздражать насекомых. Все остальные участники фотосессии были в специальных защитных костюмах.

Кроме того, для съемки Анджелина не мылась в течение двух дней – запах парфюмерных средств раздражает пчел.

«Мне сказали, что если пахнуть разными запахами, шампунем, духами, всем таким, пчела не понимает, что ты такое. А одна пчела забралась под платье и всё время пробыла там. Я чувствовала ее у себя на колене, на ноге, и думала, что это худшее место, в какое можно получить укус. Она забиралась всё выше и оставалась там всю съемку. Когда с меня сняли всех пчел, я подняла юбку, и она улетела», – рассказала актриса.