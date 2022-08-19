«Не держаться за абьюзеров»: Бородина поддержала решившихся на развод Гагарину и Пелагею

Ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина решила быть откровенной со своими поклонниками и опубликовала в микроблоге проникновенный пост. Телеведущая обратила внимание на то, что в последнее время число разводов возросло. Она и сама не так давно пережила тяжелый разрыв с Курбаном Омаровым, поэтому точно знает, о чем говорит.

Ксения Бородина отметила, что женщины наконец перестали терпеть предательства и измены, без сожаления оставляя абьюзеров. По ее мнению, советское представление о том, что, раз дама замужем, значит она счастлива, не работает в современных реалиях. Знаменитость призывает фанатов бороться с устаревшими установками и вспоминает светских персон, которые не побоялись выйти из изнуряющих отношений.

«Замуж выйти не сложно. Как держаться за штанину неврастеника и абьюзера тоже учить не надо. Самое сложное научиться плевать на то, что говорят, выбирать себя и свое счастье! Как это сделали Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Екатерина Климова, Пелагея, Дженнифер Лопес, Мария Миронова, Максим и так далее. Все женщины, которые решились на развод не раз и дальше строят прекрасную личную жизнь», - подытожила Ксения Бородина (орфография и пунктуация сохранена -примечание редакции).

Сама телеведущая пережила два брака и два развода. Бородина уверена, что предательство, измены и рукоприкладство нельзя терпеть ни в коем случае. По ее мнению, такие отношения обречены на провал и поэтому лучше сразу же их заканчивать.