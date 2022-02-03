Не Дава и не Миша Марвин: стало известно, кто станет новым «Холостяком»

Продюсеры шоу подготовили сюрприз не только для участниц, но и для главного героя. Оказывается, за внимание девушек он будет бороться с другим холостяком, имя которого пока не разглашается. Таким образом в новом сезоне возможность оценивать поступки и выбирать себе пару появится и у участниц.

Вопрос «Примешь ли ты эту розу?» от холостяков девушки услышат только после того, как озвучат свой выбор. Съемки шоу будут проходить в Мексике.