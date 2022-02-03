Не Дава и не Миша Марвин: стало известно, кто станет новым «Холостяком»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sanek
Новым героем шоу «Холостяк» станет абсолютно непубличный, но, безусловно, богатый человек. «Стархит» раскрыл имя будущего главного героя шоу. «Холостяком» станет Александр Гранков. Ему 27 лет, он бизнесмен, владеющий конным клубом Few Horses. Он окончил МГУ и престижный лондонский университет UCL.
«Я бы сказал, что, наверное, создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — рассказал о своем участии в шоу Александр в интервью с изданием.
Продюсеры шоу подготовили сюрприз не только для участниц, но и для главного героя. Оказывается, за внимание девушек он будет бороться с другим холостяком, имя которого пока не разглашается. Таким образом в новом сезоне возможность оценивать поступки и выбирать себе пару появится и у участниц.
Вопрос «Примешь ли ты эту розу?» от холостяков девушки услышат только после того, как озвучат свой выбор. Съемки шоу будут проходить в Мексике.
Фото: Instagram