«Не было поддержки»: Любовь Успенская откровенно рассказала, как в одиночестве пережила кошмар первого аборта

Любовь Успенская дала откровенное интервью изданию Glamour. Но в нем она назвала себя королевой душевной песни, отметив, что к шансону она имеет опосредованное отношение.
Во время беседы с журналистом, 65-летняя Успенская рассказала, что с детства ей прививали любовь к семье. «Моя бабушка осталась вдовой в 25 лет. Замуж она не вышла и жила для детей и внуков. Она мне так говорила: "Любонька, гуляй, сколько хочешь. Но когда у тебя появится ребенок, веди себя ответственно"», - рассказала артистка.
Она также призналась, что не знала свою родную маму, которая умерла, когда Люба была совсем малышкой. И отец ради дочери женился не на той женщине, на которой хотел, а которую почитал хорошей матерью для маленькой дочери.
«У меня замечательные братья. Они живут в Канаде. И, когда у них наступают дни рождения, они всегда празднуют там, где нахожусь я», - призналась Любовь Успенская.
Об отношениях с единственной дочерью – Татьяной Плаксиной – артистка говорила с особым трепетом в голосе. «Мы всегда с ней были очень близки. Она доверяла мне и рассказывала обо всем. Так, однажды она мне позвонила и призналась, что у нее был первый мужчина. Вот такое доверие у нас было. Но, когда Таня уехала в США, то стала более скрытной. Повлияла на нее и авария: дочка замкнулась», - рассказала артистка.
Сейчас дочь Успенской проходит лечение в Испании, и после Любовь надеется, что прежний уровень доверия между ней и дочерью восстановится.
«Когда я была беременной, я знала, что сделаю для своего ребенка все. У него будет все, чего была лишена я. У меня с мамой не было доверительных отношений. Поэтому я в одиночестве переживала ужасы первого аборта. Мне не с кем было поделиться этими переживаниями. Поэтому я хочу, чтобы мы с дочерью были близки, как раньше», - призналась Успенская.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Любовь Успенская
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