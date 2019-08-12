«Не было поддержки»: Любовь Успенская откровенно рассказала, как в одиночестве пережила кошмар первого аборта

Во время беседы с журналистом, 65-летняя Успенская рассказала, что с детства ей прививали любовь к семье. «Моя бабушка осталась вдовой в 25 лет. Замуж она не вышла и жила для детей и внуков. Она мне так говорила: "Любонька, гуляй, сколько хочешь. Но когда у тебя появится ребенок, веди себя ответственно"», - рассказала артистка.

Она также призналась, что не знала свою родную маму, которая умерла, когда Люба была совсем малышкой. И отец ради дочери женился не на той женщине, на которой хотел, а которую почитал хорошей матерью для маленькой дочери.

«У меня замечательные братья. Они живут в Канаде. И, когда у них наступают дни рождения, они всегда празднуют там, где нахожусь я», - призналась Любовь Успенская.