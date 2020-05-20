«Не была примером для подражания»: Дарья Повереннова рассказала о буйной молодости и показала фото школьных лет

47-летняя Дарья Повереннова поделилась с подписчиками воспоминаниями о школьных годах и показала фото тех времен. Она призналась, что будучи пионеркой не являлась примером для подражания, и вспомнила о свой бурной молодости.

«"Пионерки" не нашла, раздобыла "комсомолку". "Партийной" не была никогда. Что хорошего я помню? Мало. В основном непонятную рутину: постоянные пионерские линейки, смотры строя и песни.

Был один страшный эпизод: меня чуть не исключили из пионеров. За побег за территорию пионерлагеря. Но пронесло. Отделались отчислением из лагеря. Но выглядело это страшно: нас, 3-х отвязных девчонок, выставили перед всем пионерлагерем, отчитали публично и выгнали взашей. Родители остались недовольны таким исходом событий: мы испортили им летний отпуск.

Так что, в моем случае слоган "пионер — всем ребятам пример" не сработал», — поделилась Дарья на своей странице в социальной сети.