«Не была примером для подражания»: Дарья Повереннова рассказала о буйной молодости и показала фото школьных лет
Фото: Instagram
47-летняя Дарья Повереннова поделилась с подписчиками воспоминаниями о школьных годах и показала фото тех времен. Она призналась, что будучи пионеркой не являлась примером для подражания, и вспомнила о свой бурной молодости.
«"Пионерки" не нашла, раздобыла "комсомолку". "Партийной" не была никогда. Что хорошего я помню? Мало. В основном непонятную рутину: постоянные пионерские линейки, смотры строя и песни.
Был один страшный эпизод: меня чуть не исключили из пионеров. За побег за территорию пионерлагеря. Но пронесло. Отделались отчислением из лагеря. Но выглядело это страшно: нас, 3-х отвязных девчонок, выставили перед всем пионерлагерем, отчитали публично и выгнали взашей. Родители остались недовольны таким исходом событий: мы испортили им летний отпуск.
Так что, в моем случае слоган "пионер — всем ребятам пример" не сработал», — поделилась Дарья на своей странице в социальной сети.
Подписчики артистки разделились на два лагеря. Одни посчитали, что Дарья вообще не изменилась, а другие отметили, что не узнают в пионерке знаменитую артистку. «Дашуня», «Мне кажется, вы остались такой же красивой», «Вообще другая», «Хулиганка, вы, однако, Дарья», «Какую жуть нагнали прямо, Дарья...», — последовали комментарии.
А что вы помните из своих школьных лет? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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