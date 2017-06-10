Екатерина Солоцинская устроила романтические каникулы без детей

Этот июль бывшая супруга Дмитрия Пескова, 41-летняя Екатерина Солоцинская, решила посвятить только себе. Она отправила детей на каникулы, няню — в отпуск, а сама делится фотографиями, на которых запечатлена с новым возлюбленным. Официальных комментариев Екатерина пока не дает, но СМИ уже выяснили, что новый избранник моложе ее на 11 лет, и он уже знаком с ее детьми — дочерью Елизаветой и сыновьями Миком и Дени.

«Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас — это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается — я это теперь точно знаю! С Днем рождения меня», — написала она на днях под нежным черно-белым снимком.