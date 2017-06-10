«Не бойтесь менять свою жизнь»: бывшая жена Дмитрия Пескова наслаждается обществом молодого возлюбленного
Этот июль бывшая супруга Дмитрия Пескова, 41-летняя Екатерина Солоцинская, решила посвятить только себе. Она отправила детей на каникулы, няню — в отпуск, а сама делится фотографиями, на которых запечатлена с новым возлюбленным. Официальных комментариев Екатерина пока не дает, но СМИ уже выяснили, что новый избранник моложе ее на 11 лет, и он уже знаком с ее детьми — дочерью Елизаветой и сыновьями Миком и Дени.
«Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас — это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается — я это теперь точно знаю! С Днем рождения меня», — написала она на днях под нежным черно-белым снимком.
С этим же молодым человеком Солоцинская, являясь руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже, посетила светский прием в Москве. Журналисты выяснили его личность: Андрей Григорьев, 30 лет, вырос в подмосковном городе Кубинка, никогда раньше не был женат, окончил военное училище и работал в органах. Сейчас он работает в Москве и навещает возлюбленную во Франции.
Фото: instagram.com