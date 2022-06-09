«Не безнадежны»: Елизавета Боярская впервые вышла на связь после долгого молчания

Популярная актриса Елизавета Боярская заставила своих фанатов изрядно поволноваться. Знаменитость перестала выходить на связь и практически не появлялась на светских мероприятиях. И пока многие гадали, что же с ней произошло, она вдруг решила прервать свое молчание.

В своем Telegram-канале Боярская опубликовала красноречивый пост, сообщив, что события в ее жизни происходят, но делиться ими в текущих реалиях она не считает уместным.

«Жизнь идет, да такая вот безжалостная, и продолжают происходить события и хорошие, и чудовищные. Не спешу делиться своими, потому что не думаю, что сейчас это нужно. Это глоток свежего воздуха, робкое обещание, что все может быть хорошо, что мы не безнадежны», — пояснила актриса.