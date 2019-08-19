«Не беси меня, милый»: разгневанная Ольга Бузова устроила драку в новом клипе

33-летняя Ольга Бузова представила на суд зрителей клип на свою песню «Лайкер», в котором роль ее избранника исполнил блоггер Давид Манукян. «Эпоха 80-х возвращается», — комментируют клип пользователи Сети. В «Лайкере» поющая телеведущая примерила образ поп-звезды 80-х годов — кислотные цвета, обтягивающие лосины и купальник сверху, лаковый костюм, пиджак с массивными подплечниками.

По сюжету видео Ольга узнает, что ее бойфренд ставит лайки под фотографиями других девушек в соцсети. Что из этого вышло — смотрите далее.