«Не беси меня, милый»: разгневанная Ольга Бузова устроила драку в новом клипе

33-летняя Ольга Бузова представила на суд зрителей клип на свою песню «Лайкер», в котором роль ее избранника исполнил блоггер Давид Манукян. «Эпоха 80-х возвращается», — комментируют клип пользователи Сети. В «Лайкере» поющая телеведущая примерила образ поп-звезды 80-х годов — кислотные цвета, обтягивающие лосины и купальник сверху, лаковый костюм, пиджак с массивными подплечниками.
По сюжету видео Ольга узнает, что ее бойфренд ставит лайки под фотографиями других девушек в соцсети. Что из этого вышло — смотрите далее.
«Мужчины, вот теперь вы знаете, что с вами будет если вы будете лайкать не только своих любимых 😈 Мой экранный муж @dava_m испытал на себе все “приятности” женского гнева 🥊🏹🤺🤼♂ И теперь так делать не будет, да милый? 😈🤪 Ну, а вы, девочки, девчулички мои, знайте, что делать «если ваши мужчины лайкают фото чужих баб» 👊🏻😂😂😂Ни в чем себе не отказывайте 😂», – написала Ольга в блоге.
На момент подготовки материала клип находился на первом месте в трендах видеохостинга YouTube, а посмотрели его более 450 тысяч раз.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Ольга Бузова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!