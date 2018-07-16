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Не беременна: Сати Казанова блеснула фигурой в серебристом купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instargam Сати Казановой

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Певица поделилась откровенным фотоснимком.

В прошлом году экс-«фабрикантка» Сати Казанова встретила свою любовь — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Через несколько месяцев бурного романа на расстоянии пара трижды сыграла свадьбу — сначала официальная церемония в московском ЗАГСе, а затем молодожены устроили пышные отмечания на Кавказе, откуда родом певица, и в Италии, на родине жениха. В СМИ не перестают появляться слухи о грядущем пополнении в семье, однако новое фото в блоге певицы развеяло их. На жарком летнем снимке Сати позирует в серебристом слитном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру.

Девушки, милые, нравитесь ли вы себе без косметики? Принимаете ли себя аленьким цветочком или же даже носу не покажите без макияжа? 😌 Расскажу про себя. Вообще, пользоваться косметикой я начала рано: в 15 лет, когда уже ходила в училище, втихаря брала у мамы карандаш для губ 💄и красила губы 💋в подъезде. Все детство таскала мамины помады, разыгрывала у зеркала драматические сюжеты. 👧🏻Драма в пять лет была нешуточная, с криками: «Ты не любишь меня! Зачем ты меня обманул!» 🤣🤣🤣Подбегала к зеркалу и целовала его. Словом, с косметикой я дружила всегда и неплохо умею наносить макияж — в том числе в машине, во время качки, в темноте. Впрочем, с тем же успехом могу не краситься вовсе. Читайте больше в моем интервью @postamagazine Ваша очередь 👍🏻😊😊😊😊#ждуНедождусь #КтоМилееВсехНаСвете #ВсеКакЛюдиАЯКоролева #косметика #макияж #мэйкап #красота #женскаякрасота

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Отметим, что Сати и Стефано предпочитают не комментировать свою личную жизнь, тем не менее, пара отреагировала на сплетни о проблемах в отношениях.

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

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