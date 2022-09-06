Называющая себя номером один в России Лобода решилась на откровенное признание: «Потеряла очень много»

На днях популярная исполнительница Светлана Лобода дала интервью, в котором откровенно рассказала о своих переживаниях. Певица отметила, что она до сих пор считает себя номером один в России, даже несмотря на разрыв всех связей с нашей страной в сегодняшних реалиях.

«Я потеряла очень многое. Я была номером один среди артистов в России. Я не приуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью», - уточнила Лобода.

Она объяснила свою позицию тем, что хочет и дальше оставаться человеком, который не идет на сделку со своей совестью. «Не хочу, чтобы мне перед собой было стыдно. Я не против некоторых людей в России. Я от них не отказываюсь», - высказала свое мнение знаменитость, которая ранее заявляла, что больше не появится в нашей стране.

Фото: Global Look Press