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«Называл чудовищем и любил безгранично»: Алферова показала трогательное архивное фото с Абдуловым

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Ксения Алферова и Александр Абдулов
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Старшая дочь Александра Абдулова Ксения Алферова поделилась с поклонниками редким снимком с ним.

29 мая Александру Гаврииловичу Абдулову могло бы исполниться 65 лет (народный артист умер 10 лет назад). Его старшая дочь Ксения Алферова до сих пор не может оправиться от скорби по обожаемому отцу. Она опубликовала в своем микроблоге архивный снимок, сделанный во время посещения цирка вместе с Александром.

«Спасибо, папа за твою безусловную Любовь! Папа называл меня «чудовище»))))) и смотрел на меня с такой любовью, такой гордостью и восхищением, что я понимала, знала, что я самое красивое, прекрасное и любимое чудовище на свете!!! А еще он был моим близким другом! #папа #деньрождения #александрабдулов #выдумщик #любовь», — так трогательно Ксения подписала фото (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Актриса также ответила на несколько вопросов поклонников в комментариях. Она рекомендовала всем, кто тоскует по Александру Гаврииловичу, пересмотреть фильм «Выдумщик». В нем об актере рассказывают люди, которые были по-настоящему близки с ним. Также фолловеры поинтересовались у Алферовой, получается ли у нее поддерживать общение с вдовой Абдулова Юлией и его 11-летней дочкой Евгенией? «Мы не общаемся», — сухо ответила Ксения.

Фото: Instagram

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