«Называл чудовищем и любил безгранично»: Алферова показала трогательное архивное фото с Абдуловым

29 мая Александру Гаврииловичу Абдулову могло бы исполниться 65 лет (народный артист умер 10 лет назад). Его старшая дочь Ксения Алферова до сих пор не может оправиться от скорби по обожаемому отцу. Она опубликовала в своем микроблоге архивный снимок, сделанный во время посещения цирка вместе с Александром.

«Спасибо, папа за твою безусловную Любовь! Папа называл меня «чудовище»))))) и смотрел на меня с такой любовью, такой гордостью и восхищением, что я понимала, знала, что я самое красивое, прекрасное и любимое чудовище на свете!!! А еще он был моим близким другом! #папа #деньрождения #александрабдулов #выдумщик #любовь», — так трогательно Ксения подписала фото (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).