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«Земля кочевников» и другие победители премии «Оскар-2021»

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Фрэнсис МакДорманд и Хлоя Чжао

Фото: East News

Церемония вручения престижной премии «Оскар» прошла в США. Награды лучшим деятелям сферы кинематографии вручили в 93-й раз.

Главным фильмом года ожидаемо назвали «Землю кочевников» Хлои Чжао. Драма рассказывает об американцах-скитальцах, которые после потери работы переезжают из одной части страны в другую, в поисках лучшей жизни.

Сыгравшая в этом фильме Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Пару лет назад знаменитость уже была удостоена награды за игру в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Снявшая «землю кочевников» Хлоя Чжао получила премию за лучшую режиссуру. Со сцены она призналась: никогда не думала, что достигнет таких результатов.

Фрэнсис МакДорманд и Хлоя Чжао

Фото: East News

За лучшую мужскую роль второго плана наградили Дэниэля Калую за работу в фильме «Иуда и Черный мессия». За главную мужскую роль «Оскар» получил Энтони Хопкинс (фильм «Отец»). «Лучшим иностранным фильмом» назвали «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга (Дания). Лучшая женская роль второго плана - Е-джон Юн - «Минари», а лучший оригинальный сценарий принадлежит Эмеральду Феннеллу («Девушка, подающая надежды»). Лучшим документальным фильмом оказался «Мой учитель-осьминог».

Лучший анимационный фильм: «Душа»

Лучший адаптированный сценарий Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - «Отец»

Лучшая песня: Fight For You - из к/ф «Иуда и черный мессия

Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт - «Манк»

Лучший дизайн костюмов: Энн Рот - «Ма Рэйни: Мать блюза»

Джамика Уилсон (в центре), Серхио Лопес-Ривера и Миа Нил

Фото: East News

Лучший оригинальный саундтрек: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист - «Душа»

Лучший звук: «Звук металла»

Лучшие визуальные эффекты: «Довод»

Лучший монтаж: Миккел И. Г. Нильсен — «Звук металла»

Лучший грим и прически: «Ма Рэйни: Мать блюза»

Лучшее художественное оформление: Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль - «Манк»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший короткометражный игровой фильм: «Два далеких незнакомца»

Фото: East News

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