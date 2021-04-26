«Земля кочевников» и другие победители премии «Оскар-2021»
Фото: East News
Главным фильмом года ожидаемо назвали «Землю кочевников» Хлои Чжао. Драма рассказывает об американцах-скитальцах, которые после потери работы переезжают из одной части страны в другую, в поисках лучшей жизни.
Сыгравшая в этом фильме Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Пару лет назад знаменитость уже была удостоена награды за игру в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Снявшая «землю кочевников» Хлоя Чжао получила премию за лучшую режиссуру. Со сцены она призналась: никогда не думала, что достигнет таких результатов.
Фото: East News
За лучшую мужскую роль второго плана наградили Дэниэля Калую за работу в фильме «Иуда и Черный мессия». За главную мужскую роль «Оскар» получил Энтони Хопкинс (фильм «Отец»). «Лучшим иностранным фильмом» назвали «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга (Дания). Лучшая женская роль второго плана - Е-джон Юн - «Минари», а лучший оригинальный сценарий принадлежит Эмеральду Феннеллу («Девушка, подающая надежды»). Лучшим документальным фильмом оказался «Мой учитель-осьминог».
Лучший анимационный фильм: «Душа»
Лучший адаптированный сценарий Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - «Отец»
Лучшая песня: Fight For You - из к/ф «Иуда и черный мессия
Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт - «Манк»
Лучший дизайн костюмов: Энн Рот - «Ма Рэйни: Мать блюза»
Фото: East News
Лучший оригинальный саундтрек: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист - «Душа»
Лучший звук: «Звук металла»
Лучшие визуальные эффекты: «Довод»
Лучший монтаж: Миккел И. Г. Нильсен — «Звук металла»
Лучший грим и прически: «Ма Рэйни: Мать блюза»
Лучшее художественное оформление: Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль - «Манк»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший короткометражный игровой фильм: «Два далеких незнакомца»
Фото: East News
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