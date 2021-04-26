«Земля кочевников» и другие победители премии «Оскар-2021»

Главным фильмом года ожидаемо назвали «Землю кочевников» Хлои Чжао. Драма рассказывает об американцах-скитальцах, которые после потери работы переезжают из одной части страны в другую, в поисках лучшей жизни.

Сыгравшая в этом фильме Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Пару лет назад знаменитость уже была удостоена награды за игру в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Снявшая «землю кочевников» Хлоя Чжао получила премию за лучшую режиссуру. Со сцены она призналась: никогда не думала, что достигнет таких результатов.