Названы самые высокооплачиваемые звезды TikTok по итогам 2021 года

Первые места в рейтинге достались сестрам Чарли и Дикси Дамелио, которые заработали 17 и 10 миллионов долларов на продаже рекламы в социальной сети и сотрудничестве с известными брендами. Помимо блогерства девушки снимаются в ток-шоу и Дикси становится начинающей певицей, записывая треки с Эдом Шираном и Lil Nas X.

На третьем месте в рейтинге молодых и богатых медиа персон оказалась 20-летняя Эддисон Рэй, заработав 8,5 миллиона долларов и подписав контракт с Netflix.

Четвертое место разделили между собой известные блогеры Белла Поарч и Джош Ричардс. Обе девушки пополнили свой банковский счет на 5 миллионов долларов.

Помимо успешной карьеры в TikTok Белла также попробовала себя в качестве певицы, и очень удачно. Артистка уже подписала контракт с Warner Records, а ее первый сингл «Build A B-tch» стал хитом № 1 в чартах Billboard.

На пятом месте в рейтинге оказались Крис Коллинз и Авани Грегг заработав 4,75 миллиона. В 2021 году Крис активно занялся продвижением своего Youtube-канала, а Авани выпустила мемуары Backstory: My Life So Far.