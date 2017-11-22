Названо имя самой красивой москвички.

Конец года богат на финалы различных конкурсов красоты. Так, на днях стало известно имя самой красивой женщины планеты по версии «Мисс Вселенная», а минувшим вечером в столице России состоялся конкурс «Мисс Москва — 2017», победительница которого примет участие в конкурсе «Краса России — 2018».

За звание самой красивой жительницы Москвы боролись 40 девушек в возрасте от 14 до 29 лет. Стоит отметить, что не все участницы — коренные жительницы столицы. Некоторые из красавиц несколько лет назад переехали в Москву из Нижнего Новгорода, Казани, Курска и даже Владивостока.