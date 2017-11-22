Названо имя самой красивой москвички.

Конец года богат на финалы различных конкурсов красоты. Так, на днях стало известно имя самой красивой женщины планеты по версии «Мисс Вселенная», а минувшим вечером в столице России состоялся конкурс «Мисс Москва — 2017», победительница которого примет участие в конкурсе «Краса России — 2018».

За звание самой красивой жительницы Москвы боролись 40 девушек в возрасте от 14 до 29 лет. Стоит отметить, что не все участницы — коренные жительницы столицы. Некоторые из красавиц несколько лет назад переехали в Москву из Нижнего Новгорода, Казани, Курска и даже Владивостока.

Денис Клявер и участницы конкурса «Мисс Москва — 2017»
Участницы конкурса «Мисс Москва — 2017»

Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя уроженка Челябинска Елизавета Лопатина. Девушка закончила Русско-британский институт управления по направлению «туризм» и продолжает развиваться в этой сфере. Кроме того, красавица увлекается психологией и большим теннисом.

«Мисс Москва — 2017» — Елизавета Лопатина
«Мисс Москва — 2017» — Елизавета Лопатина

Названы имена победительниц и в остальных номинациях: «Московской красавицей» стала Наталья Фирсова, «Красой Москвы» - Анна Дильман, «Юной красой» - 14-летняя Лада Мишина, «Юной мисс» - Анна Конаныхина. Читатели «Комсомольской правды» также выбрали самую красивую участницу — ей стала 26-летняя Евгения Волконская.

Победительницы конкурса «Мисс Москва — 2017»

Фото: Яна Брякина/Passion.ru